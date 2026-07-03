Орловской осужденной добавили срок за драку с табуретом

Суд изучил уголовное дело о конфликте в колонии общего режима.

Кромской районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении женщины, уже отбывающей наказание в исправительной колонии № 6 общего режима за другое преступление. В основу нового уголовного дела лег конфликт между осужденными, который произошел в октябре 2025 года в обеденном зале столовой на территории жилой зоны ИК-6.

Между подсудимой и другой заключенной вспыхнула ссора, в ходе которой потерпевшая схватила ее за ворот форменной одежды и оттолкнула от себя. В ответ подсудимая, осознавая, что уже имеет судимость за преступление с применением насилия, нанесла потерпевшей удар ладонью по лицу, а потом ударила ее по туловищу ножкой табурета. Суд пришел к выводу, что от ударов потерпевшая испытала не только физическую боль, но и моральные страдания.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и согласилась с предъявленным ей обвинением. Она заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. Защитник, государственный обвинитель и потерпевшая не возражали против упрощенного разбирательства. Суд квалифицировал действия заключенной по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел противоправное поведение самой потерпевшей, которая фактически спровоцировала конфликт. При изучении личности подсудимой было установлено, что она имеет заболевания, однако вменяема и может нести уголовную ответственность. По месту отбывания наказания характеризуется отрицательно. Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на 400 часов.

Однако, поскольку она уже отбывает наказание в виде лишения свободы по предыдущему приговору, окончательное наказание было назначено по совокупности приговоров. Иными словами, к обязательным работам частично была присоединена и неотбытая часть наказания по предыдущему приговору. Окончательное наказание составило 1 год 2 месяца 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Новый срок исчисляется со дня вступления приговора в законную силу.

ИА “Орелград”