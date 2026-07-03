В Орле обнародовали уникальные документы о губернаторах

В Сети открылась виртуальная выставка о почетных гражданах Орла.

Государственный архив Орловской области запустил историко-документальную онлайн-выставку «Навечно граждане Орла». Экспозиция приурочена к двум юбилейным датам: 160-летию присвоения звания почетного гражданина города губернатору графу Николаю Левашову и 130-летию со дня смерти его преемника князя Алексея Лобанова-Ростовского, который впоследствии стал министром иностранных дел Российской империи.

Организаторы напомнили, что Левашов возглавил Орловскую губернию в 1861 году, в самый разгар крестьянской реформы. Император Александр II лично заменил предыдущего, престарелого губернатора на куда более энергичного 34-летнего генерала, чтобы предотвратить возможные волнения в связи с отменой крепостного права. За пять лет правления Левашов сумел кардинально изменить облик города и губернии. Он запретил строительство деревянных домов в Орле.

Он же построил здание театра на добровольные пожертвования и передал его городу, организовал прокладку первого водопровода и знаменитую «водоподъемную башню» на Левашовой Горе, которая сохранилась до наших дней. Особую память благодарные орловцы сохранили о борьбе губернатора с пожарами, которые постоянно опустошали деревянный город. Документы свидетельствуют о том, что при каждом возгорании Левашов первым появлялся на месте и лично руководил тушением, не щадя ни здоровья, ни жизни. Именно за эту самоотверженность и неустанные заботы о благе города в 1866 году Орловское городское общество единогласно присвоило ему звание Почетного гражданина Орла.

Вскоре последовало и высочайшее императорское соизволение. В том же году Левашова перевели на должность санкт-петербургского губернатора, а затем он возглавил III отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. Преемником Левашова стал князь Алексей Лобанов-Ростовский, управлявший губернией с сентября 1866 по апрель 1867-го. Однако и за это короткое время он сумел снискать искреннюю любовь всех сословий.

Госархив Орловской области обращает внимание посетителей виртуальной выставки на постановление городского общества от 1867 года. В том документе отмечались «предупредительное внимание», которым губернатор удостаивал каждого жителя Орла, снисхождение к бедным просителям, стремление избавить горожан от лишних поборов и ходатайства о нуждах земства. В апреле 1867 года, когда князя перевели на должность помощника министра внутренних дел, благодарные орловцы снова собрались и присвоили ему звание Почетного гражданина.

Впоследствии Лобанов-Ростовский сделал блестящую карьеру дипломата, был послом в Константинополе, Лондоне и Вене, а в 1895 году стал министром иностранных дел Российской империи, перечислили в архиве. К слову, виртуальная выставка включает в себя 25 уникальных документов из фондов Канцелярии губернатора, Губернского правления, Городской думы и Строительной комиссии, а также редкие фотографии из архивной коллекции. Среди экспонатов есть даже указы императора, постановления городского общества, отчеты о строительстве театра и водопровода, а также переписка о пожарах и борьбе с ними. Познакомиться с экспозицией можно на официальном сайте Госархива Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”