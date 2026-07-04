Орловской мэрии посоветовали срочно искать деньги

Целый список рекомендаций был отправлен мэрии по итогам бюджетного отчета.

Орловский горсовет народных депутатов принял к сведению отчет администрации об исполнении бюджета города Орла за первый квартал 2026 года. По доходам бюджет сложился в сумме 3,066 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 3,029 миллиарда рублей. Учитывая известные финансовые трудности муниципалитета, даже не верится, что первый квартал город завершил с профицитом бюджета в сумме 36,91 миллиона рублей. Впрочем, депутаты, с учетом результатов публичных слушаний и заключения городской Контрольно-счетной палаты, традиционно адресовал мэрии длинный список рекомендаций.

Так, администрации рекомендовано разработать комплекс мер по привлечению источников дополнительных поступлений в бюджет города Орла и оптимизации расходов в целях соблюдения требований бюджетного законодательства. Кстати, по состоянию на 1 апреля 2026 года численность лиц, замещающих должности муниципальной службы в Орле, составила 372 единицы. Фактические расходы на оплату их труда на указанную дату составили 88,283 миллиона рублей. Численность работников муниципальных учреждений города Орла составила 9275 единиц, фактические расходы на оплату их труда оцениваются в 1,378 миллиарда рублей.

Также горсовет рекомендовал мэрии принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах, продолжить работу по изысканию дополнительных доходных источников для исполнения кассового плана по доходам с целью своевременного исполнения принятых расходных обязательств и погашения кредиторской задолженности, обеспечить комплекс мер, направленных на недопущение роста дебиторской задолженности по неналоговым доходам.

И снова часть рекомендаций, как и при обсуждении предыдущих бюджетных отчетов, коснулась муниципального жилищного фонда. В частности, парламентарии советуют администрации областной столицы «принять меры по надлежащему осуществлению МКУ «Жилищное управление города Орла» бюджетных полномочий по учету и контролю за правильностью и полнотой исчисления платы за наем, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет и пеней по ним, взысканию задолженности по платежам в бюджет».

Более того, депутаты призывают мэрию признать работу МКУ «Жилищное управление города Орла» по взысканию дебиторской задолженности по плате за наем неудовлетворительной. Еще одна рекомендация мэрии – повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета города Орла.

ИА “Орелград”