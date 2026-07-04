Автовладелец засудил «Спецавтобазу» за разбитую машину

Суд взыскал крупную денежную компенсацию.

Иск автомобилиста к МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Истец просил о возмещении ущерба, причиненного принадлежащему ему транспортному средству из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия. Автомобиль въехал в выбоину на улице Васильевской, в результате чего получил серьезные механические повреждения.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в марте 2026 года. Истец, управляя принадлежащим ему «Audi G7», двигался по улице Васильевской и в районе дома №127 угодил в дорожную выбоину. Ее размеры, зафиксированные сотрудниками Госавтоинспекции, составили: длина -1 метр, ширина -1,1 метра, глубина -0,25 метра. При этом каких-либо предупреждающих знаков, ограждений или других средств, информирующих водителей об опасном участке дороги, установлено не было.

В результате наезда у автомобиля серьезно пострадали оба правых колеса. Определением инспектора ГИБДД в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя было отказано в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. Для определения стоимости восстановительного ремонта истец обратился к независимому эксперту. Согласно заключению, стоимость ремонта составила 250,1 тысячи рублей. В ходе судебного разбирательства истец уточнил требования, снизив сумму до 215 тысяч рублей.

В суде представитель МБУ «Спецавтобаза» возражал против иска, полагая, что учреждение является ненадлежащим ответчиком. Однако суд установил, что в соответствии с постановлением администрации города Орла имущество улично-дорожной сети, включая дорогу на улице Васильевской, было передано в оперативное управление МБУ «Спецавтобаза». Акт приема-передачи был составлен 7 сентября 2023 года.

Это означает, что на «Спецавтобазу» возложена обязанность по содержанию и ремонту указанной дороги, обеспечению ее сохранности и безопасности дорожного движения. Бездействие учреждения, выразившееся в непринятии мер по устранению выбоины, привело к повреждению автомобиля истца. К такому выводу пришел суд, который взыскал со «Спецавтобазы» в пользу автовладельца 215 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба. Кроме того, с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы, а общая сумма взыскания составила почти 240 тысяч рублей.

ИА “Орелград”