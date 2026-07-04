На Орловщине центр творчества остался без оповещения

Прокуратура через суд добилась установки системы оповещения в учреждении.

Новосильский районный суд удовлетворил иск межрайонного прокурора к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр творчества» о понуждении к оборудованию здания системой оповещения и управления эвакуацией. Отсутствие такой системы создавало угрозу безопасности детей и работников учреждения. Об этом прокурор заявил в своем иске, который был подан по мотивам ранее проведенной прокурорской проверки.

В частности, в учреждении дополнительного образования было выявлено достаточно серьезное нарушение требований антитеррористической защищенности. Здание «Центра творчества» в Новосильском районе на момент проверки не было оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Между тем, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006, объекты образования должны быть оснащены такими системами. Отсутствие оповещения создавало угрозу жизни и здоровью не только детей, педагогического и технического персонала, но и всех посетителей учреждения. В судебном заседании старший помощник прокурора поддержал исковые требования в полном объеме.

Директор Центра не возражала против удовлетворения иска, пояснив, что система не установлена до сих пор из-за недостаточного финансирования со стороны учредителя, то есть из-за дефицита бюджетного финансирования. Но она заверила, что работы уже ведутся и в ближайшее время проблема будет решена. В свою очередь, суд признал, что отсутствие системы оповещения является нарушением требований федерального законодательства и действительно потенциально создает угрозу нарушения конституционных прав граждан на жизнь и личную безопасность.

Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания и содержания детей, подчеркнуто в судебном решении. Центр творчества обязали в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой экстренного оповещения.

ИА “Орелград”