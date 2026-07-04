В Орловской области заработал сайт с заправками

Также информацию об очередях и наличии топлива в МАХ будет публиковать губернатор.

С 4 июля в регионе действует особый порядок заправки: в четные числа календаря топливо будут продавать машинам с четной первой цифрой номера (0, 2, 4, 6, 8), в нечетные — с нечетной (1, 3, 5, 7, 9).

В ходе вечернего эфира в соцсетях 3 июля губернатор Андрей Клычков проинформировал, что для отражения актуальной информации создали специальный сайт – ov.orel-region.ru/azs. В режиме онлайн на карте видно наличие топлива и очереди на 57 заправках «Роснефти» и «Газпрома». Это удобно для тех автовладельцев, кто имеет доступ к проводному интернету или wi-fi. Также в канале губернатора в МАХ будет ежечасно публиковаться сводка. К этой информации имеют доступ все, вне зависимости от качества связи. О возможных технических перерывах на АЗС будут предупреждать заранее.

Ограничения на продажу топлива носят временный характер, и, по словам губернатора, могут быть сняты уже в ближайшие дни, если ажиотаж спадет.

«Потихонечку идет на спад желание заправить все и вся бензином», — заявил глава региона.

Андрей Клычков напомнил, что дизельное топливо в наличии на всех заправках, а спецслужбы полностью обеспечены горючим без ограничений.

ИА “Орелград”