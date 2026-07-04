Мценских чиновников будут наказывать за недостоверные декларации

Во Мценском районе утвердили меры ответственности при декларировании доходов.

Мценский районный Совет народных депутатов утвердил процедуру применения мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности, за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе. Решение принято в соответствии с новым федеральным законом о местном самоуправлении и уже вступило в силу. Документ определяет, какие меры могут быть применены к депутатам районного Совета, главе района и председателю контрольно-ревизионной комиссии, если они исказили данные в своих декларациях или в сведениях о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

При этом искажение должно быть несущественным, поскольку за грубые нарушения предусмотрены иные процедуры. Список возможных взысканий включает пять вариантов, от предупреждения до запрета занимать должности в районном Совете или исполнять полномочия на постоянной основе до окончания срока полномочий. Также провинившегося депутата могут освободить от должности в Совете или от работы на постоянной основе с лишением права занимать аналогичные должности до конца срока.

Основанием для начала процедуры служит заявление губернатора Орловской области, направленное в районный Совет по итогам проверки достоверности сведений. Срок рассмотрения вопроса не может превышать 30 дней со дня поступления заявления, а если оно пришло в период между заседаниями – трех месяцев. Применить меру ответственности можно не позднее трех лет с момента представления недостоверных сведений.

Перед вынесением решения чиновник должен быть уведомлен о поступившем заявлении в течение одного рабочего дня. У него есть семь рабочих дней, чтобы дать письменные объяснения. Затем вопрос рассматривает профильная комиссия по местному самоуправлению, которая готовит предложения о мере наказания. Если речь идет о депутате, который сам является членом этой комиссии, он обязан заявить самоотвод.

Решение принимается на открытом заседании районного Совета большинством голосов присутствующих депутатов. Сам провинившийся в голосовании не участвует. При выборе меры наказания учитываются вина, неоднократность нарушений, характер и степень искажения данных, а также причины и обстоятельства совершения нарушения. Особое внимание депутаты должны уделять принципам справедливости, соразмерности и неотвратимости наказания.

Кстати, чиновника могут освободить от ответственности, если будет доказано, что ошибки в декларации возникли по не зависящим от него обстоятельствам. Решение о наказании оформляется письменно с мотивированным обоснованием, копия вручается нарушителю в течение пяти рабочих дней. Информация о примененной мере направляется губернатору, а само решение подлежит обнародованию. Добавим, что новый порядок разработан взамен прежнего, действовавшего с 2020 года. Ранее аналогичные меры ответственности уже были введены в Орле и других районах области.

ИА “Орелград”