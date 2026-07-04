На торги выставлено имущество ООО «Мценская крепость»

Линию розлива водки пустят с молотка.

В Орловской области арестованное имущество ООО «Мценская крепость» передали на открытые торги — мера направлена на погашение задолженности компании перед бюджетом.

Исполнительное производство возбуждено 2 февраля 2026 года на основании акта Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области. Предмет взыскания — задолженность в размере 12 458 747,13 руб. 11 февраля 2026 года на имущество должника был наложен арест.

На аукцион единым лотом передали линию розлива водки KRONES K901‑596 (местонахождение — Мценский район, д. Волково). В состав входят: триблок (ополаскиватель и розлив), блок управления, системы подачи укупора и учета («Честный знак», помарочный учет, АЛКО), этикетировочный аппарат, аппарат бракировки и другие компоненты. Рабочее состояние оборудования не проверялось.

«Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава-исполнителя, передавшего имущество на реализацию», – указано в ГИС «Торги».

Оценку имущества провело ООО «Бизнес‑Новация»: рыночная стоимость линии — 30 850 000 руб. Для участия в электронном аукционе необходим задаток в размере 15 000 000 руб. Торги назначены на 6 августа.

ИА “Орелград”