«Орелводоканалу» пришлось отсуживать у УК долги за мартовскую воду

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск к ООО «Жилищное эксплуатационное управление № 21».

Предметом спора стала задолженность управляющей компании за холодное водоснабжение и водоотведение по договору. Изначально истец требовал взыскать около 2 млн рублей за февраль и март 2026 года, однако в ходе разбирательства ответчик частично погасил зимний долг, и сумма иска была уточнена.

В итоге суд постановил взыскать с ООО «ЖЭУ №21» 986 885 рублей основного долга за март 2026 года, а также 64 483 рубля пеней за просрочку платежа. Кроме того, начисление неустойки будет продолжено по день фактической оплаты.

Также с УК взысканы судебные расходы по госпошлине в размере 85 413 рублей.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”