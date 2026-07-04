Незаконно обвиненная орловчанка получит компенсацию

Суд взыскал 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.

Советский районный суд города Орла частично удовлетворил иск местной жительницы к Министерству финансов Российской Федерации о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Из материалов дела следует, что женщина находилась под следствием по обвинению в совершении тяжких преступлений, однако впоследствии уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Неприятная для орловчанки история началась в августе 2024 года, когда в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества двух акционерных обществ. Ей предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) и частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата) УК РФ. Закон считает такие преступления тяжкими и предусматривает наказание за них в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В тот же день в отношении орловчанки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поводом для возбуждения дела стали рапорт следователя и заявление директора предприятий о том, что бывшие руководители обществ совершили, по мнению заявителя, заведомо невыгодные сделки по отчуждению имущества. В ходе следствия женщина была вынуждена участвовать в многочисленных допросах, очных ставках и иных следственных действиях, что сопровождалось постоянным нервным напряжением и стрессом.

Однако в декабре 2024 года руководителем следственного органа было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Следователь пришел к выводу, что в действиях обвиняемой отсутствует состав преступления. Уголовное дело было прекращено по реабилитирующему основанию, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Истице разъяснили право на реабилитацию.

И она им правом воспользовалась. Орловчанка обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, указав, что незаконное уголовное преследование причинило ей глубокие нравственные страдания. В период с августа по декабрь 2024 года она находилась в статусе обвиняемой в совершении тяжких преступлений, которых не совершала, была ограничена в свободе передвижения из-за меры пресечения, а также вынуждена была защищать свои права и доказывать невиновность.

Суд признал ее право на реабилитацию и компенсацию морального вреда, удовлетворив иск. При определении размера компенсации он учел продолжительность уголовного преследования, которая превысила три месяца, тяжесть инкриминируемых преступлений, характер причиненных страданий, а также тот факт, что нахождение в статусе обвиняемой само по себе является психотравмирующим фактором.

Истица требовала компенсацию в размере 3 миллиона рублей. Однако как это часто бывает, суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, значительно снизил сумму – до 300 тысяч рублей. Взыскание должно производиться с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федеральной казны. Если, конечно, проигравшая сторона не обжалует вынесенное решение в Орловский областной суд.

ИА “Орелград”