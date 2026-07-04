Суд взыскал с мценского туроператора 75 тысяч рублей за использование чужих фото

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск предпринимателя Павла Шугалея.

Поводом для разбирательства стало незаконное использование ООО «Мир на Ладони» двух фотографических произведений — «Утро древнего города» и «IMG_6600» — в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Снимки были размещены в публикациях туристического агентства в 2018 и 2021 годах без разрешения автора.

Истец требовал компенсацию в общем размере 150 тысяч рублей, рассчитанную как двукратная стоимость права использования каждого произведения (50 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно). В обоснование цены были представлены несколько лицензионных договоров, заключенных в 2024–2025 годах.

Ответчик возражал, оспаривая авторство истца, а также указывая, что фотография «IMG_6600» использовалась еще в 2021 году, когда, по его мнению, находилась в открытом доступе. Также ответчик просил снизить размер компенсации, ссылаясь на статус микропредприятия и однократность нарушения.

Суд признал факт нарушения исключительных прав доказанным, однако скорректировал размер компенсации. Было учтено, что после получения претензии ответчик оперативно удалил спорные изображения, а также что лицензионные договоры содержали нетипичные условия о возможности одностороннего расторжения, что снижает их рыночную ценность. Кроме того, суд отметил, что договоры заключены значительно позже даты нарушения.

В итоге с ООО «Мир на Ладони» взыскано 50 тысяч рублей за первое произведение и 25 тысяч за второе, а также 6 250 рублей в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

ИА “Орелград”