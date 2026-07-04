Суд взыскал с орловского лицея №21 более 1,5 млн рублей долга за тепло

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск снабжающей организации.

АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация» требовал взыскать задолженность за тепловую энергию, поставленную Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению – лицей №21 имени генерала А.П. Ермолова в январе–марте 2026 года, а также пени за просрочку платежа.

Суд установил, что ответчик — бюджетное образовательное учреждение — не оплатил поставленные энергоресурсы на сумму 1 352 683 рубля. При этом факт поставки подтверждается универсальными передаточными документами, подписанными обеими сторонами без возражений. Лицей не представил письменного отзыва и не оспорил наличие долга.

Кроме того, суд удовлетворил требование о взыскании пеней. За просрочку исполнения обязательств с 11 февраля по 25 июня 2026 года начислено 163 887 рублей. Также взысканы пени за период с октября 2023 по ноябрь 2024 года в размере 27 358 рублей за несвоевременное погашение долга по предыдущему судебному приказу. Общая сумма взыскания составила около 1,54 млн рублей. Начисление пеней будет продолжено. Также с ответчика взысканы судебные расходы по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Отметим, на 1 января долг муниципальных учреждений Орла коммунальщикам уже составил 217 миллионов рублей. По сравнению с началом 2025 года он вырос на 147,5 миллиона рублей.

ИА “Орелград”