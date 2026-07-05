Мценский район вложит в дороги 392 миллиона рублей

Местные власти актуализировали дорожные планы до 2028 года.

Администрация Мценского района внесла изменения в муниципальную программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». Согласно обновленной редакции документа общий объем финансирования мероприятий составит 392,376 миллиона рублей. В эту сумму включены средства районного дорожного фонда и субсидии из областного дорожного фонда.

Финансирование 2026 года составит 146,3 миллиона рублей. В 2027 году пока планируется выделить 77,5 миллиона рублей, в 2028 году – 67,7 миллиона рублей. Программа предусматривает комплекс работ по зимнему и летнему содержанию дорог, ремонту асфальтовых и щебеночных покрытий и капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры. Так, только зимнее содержание дорог обойдется казне в 68,6 миллиона рублей, содержание автодорог – в 88,3 миллиона рублей.

На капитальный ремонт и ремонт дорог за счет субсидий из областного бюджета будет направлено 165,5 миллиона рублей, на софинансирование капитального ремонта из районного бюджета выделят 39,2 миллиона рублей. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, а именно на разметку и установку дорожных знаков, обойдутся в 2,04 миллиона рублей. Кроме того, на создание маневренного дорожного фонда программой предусмотрено 14,7 миллиона рублей.

В 2026-2028 годах планируется провести капитальный ремонт и ремонт десятков дорожных объектов в сельских поселениях района, в том числе: капитальный ремонт проездов в деревнях Гладкое, Приволье, Савенково, Каменево, Азарово, Глазуново, Большое Лыково, Добрая Вода, Десятый Октябрь, Севрюково и многих других; ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах: Фарафоново, Протасово, Железница, Подбелевец, Верхнее Алябьево, Казанский, Нововолковский, Черемошны.

Казна также оплатит содержание автомобильных дорог в деревнях Тросное, Фроловка, Кузнецовка, Шашкино, Ядрино, Волково, Малое Думчино, Сычи, Меркулово и других. Всего в адресный перечень на 2026-2028 годы включены десятки объектов общей протяженностью ремонтных работ более 38 километров. Отметим, программа разработана с учетом того, что протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Мценского района составляет 1490,6 км.

При этом асфальтовое покрытие имеют лишь 149 км, или около 10 процентов, щебеночное – 273,7 км, железобетонное и цементобетонное – 18,9 км, а грунтовое – 1048,8 км. Как следует из паспорта программы, 33 населенных пункта с населением более 200 человек по-прежнему не обеспечены всепогодным подъездом по дорогам с твердым покрытием. Протяженность таких грунтовых дорог составляет 101 км.

Но ожидается, что к 2028 году реализация программы позволит довести долю отремонтированных дорог с твердым покрытием с 58,2 до 67,9 процента, увеличить обеспеченность населенных пунктов дорогами с твердым покрытием с 60 до 73,5 процента, ликвидировать транспортный разрыв для 28 населенных пунктов с населением более 700 человек, а также обеспечить круглогодичное всепогодное автомобильное сообщение для 20 процентов населенных пунктов.

ИА “Орелград”