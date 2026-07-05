Получено добро на восстановление Дома смотрителя тюремного замка в Орле

Опубликован акт государственной историко-культурной экспертизы.

Целью исследования являлось обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города Орла «Тюремный замок» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. Реконструкция планируется на площадке в Горпарке. «Дом смотрителя» находился у пересечения современных улиц Горького и Красноармейской. Здание утрачено.

Исследования показали, что территория активно использовалась с XIV века. В культурном слое обнаружены следы нескольких исторических периодов, включая время строительства и эксплуатации тюремного замка. Во время раскопок в 16 шурфах найдены предметы разных исторических периодов: Монеты XVIII-XX веков, включая медную монету 1855 года, военные пуговицы и кокарды Российской Императорской Армии, фрагменты керамической посуды XIV-XX веков, элементы военной формы и снаряжения, личные вещи заключенных и служащих тюрьмы.

Особое внимание привлекли находки в шурфе №9, где исследовался фундамент дома смотрителя тюрьмы. Археологи обнаружили остатки кирпичной кладки конца XVIII века, известковые балки перекрытия, фрагменты чугунных канализационных труб начала XX века, свинцовую пломбу с надписью «Фабрика Коммуна».

«Работы по вскрытию верхнего земельного слоя, поиск и уточнение границ фундамента здания, оконтуривание его периметра, определение наличия подвалов, а также поиск и исследование систем водоснабжения (колодцы) к. XIX – 1 пол. XX вв. окажут негативное влияние на культурный слой на площади 150 кв. м», – указано в документе.

Тем не менее выдано положительное заключение. Предписывается проведение археологических наблюдений. При обнаружении возможных объектов наследия предписывается остановить работу техники и перейти в режим научных раскопок.

Напомним, дом смотрителя тюремного замка был разрушен в 2004 году. Дата постройки – 1909 год. С 1960-х годов и почти до момента сноса в здании базировался психоневрологический диспансер. В 2017 году сообщалось, что инвестор намерен открыть на месте здания-памятника «Макдональдс». Далее участок несколько раз перепродавали. В 2024 году ООО «Фудситико.» заявило о желании восстановить памятник архитектуры. Любопытно, что позже был подан иск к управлению по госохране ОКН. Компания заявила, что не является собственником или иным законным владельцем утраченного объекта наследия. А владеет лишь землей. Поэтому коммерсанты решили отказаться от возложенных на них обязательств по восстановлению «Дома смотрителя». Арбитражный суд Орловской области отказал в удовлетворении требований.

ИА “Орелград”