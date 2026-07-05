В Орле работают над изменением планировки территории в районе ЖК «Андриановский»

Основная цель — организация дополнительного выезда.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области приняло решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории в границах улиц М. Горького, Карьерная, переулка Костомаровского и улицы Левый берег реки Оки.

Основная цель изменений — организация дополнительного выезда с территории жилого комплекса «Андриановский».

Предложения по проекту принимаются по адресу: г. Орел, площадь Ленина, дом 1, кабинет 527. Время приема: рабочие дни с 9:00 до 18:00. Контактный телефон: +7 (4862) 59-82-66

Решение принято на основании обращения администрации города Орла в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и региональным законодательством.

ИА “Орелград”