В Орле работают над изменением планировки территории в районе ЖК «Андриановский»

5.7.2026 | 11:08 ЖКХ, Новости, Транспорт

Основная цель — организация дополнительного выезда.

yandex.maps

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области приняло решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории в границах улиц М. Горького, Карьерная, переулка Костомаровского и улицы Левый берег реки Оки.

Основная цель изменений — организация дополнительного выезда с территории жилого комплекса «Андриановский».

Предложения по проекту принимаются по адресу: г. Орел, площадь Ленина, дом 1, кабинет 527. Время приема: рабочие дни с 9:00 до 18:00. Контактный телефон: +7 (4862) 59-82-66

Решение принято на основании обращения администрации города Орла в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и региональным законодательством.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU