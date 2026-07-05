У реки Рыбница нарежут новых участков для льготников

5.7.2026 | 12:01 ЖКХ, Новости

Обращение поступило от администрации города Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Издан приказ областного управления градостроительства, архитектуры и землеустройства о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в границах кадастровых кварталов 57:25:0021420, 57:25:0021428, 57:25:0021429 в районе СНТ «Мелиоратор» (находится между рекой Рыбница, железной дорогой и трассой М-2 «Крым»).

Цель работы – формирования земельных участков с видом разрешенного использования «садоводство» код 1.5 для последующего предоставления льготным категориям граждан. Утверждено соответствующее задание. Отделу документации по планировке территории поручено выполнить проверку проекта на соответствие требованиям действующего законодательства.

Заинтересованные физические и юридические лица могут направить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 527, контактный телефон +7 (4862) 59-82-66, в рабочие дни с 9 до 18 часов.

ИА “Орелград”


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