Орловцы могут высказаться по поводу общинно-культурного центра «ШАЛОМ»

Его планируют построить в Орле на пересечении улиц Русанова и 1-й Курской.

Центр «ШАЛОМ» рассчитан на 100 единовременных посетителей. По предварительным данным, это будет двухэтажное здание общей площадью 1541 кв. м. При этом размеры самого участка довольно скромные. Здание займет 53% площади. Еще 41% земли отведено под твердые покрытия, 6% выделено под озеленение.

Проект организации пространства разработан ООО «ОРЕЛПРОЕКТ» и включает в себя необходимые элементы благоустройства территории, в том числе пожарный проезд, тротуары, экостоянку, газон, ограждение территории. Предусмотрено 10 машиномест (включая одно для маломобильных групп населения). Документ опубликован на сайте администрации города.

Для реализации проекта необходимы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030609:209 (ул. 1-я Курская, участок 44) в части минимального отступа с северо-восточной стороны – 0 м. Публичные слушания стартовали 26 июня. Замечания и предложения можно оформить письменно. Собрание участников публичных слушаний состоится 16 июля в управлении градостроительства администрации Орла (ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 17:00.

Напомним, в феврале 2017 года главный раввин России Берл Лазар осмотрел земельный участок на пересечении улиц Русанова и 1-я Курская, выделенный для строительства общинно-культурного центра. В июне 2026 года вопрос рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке Орловской области.

ИА “Орелград”