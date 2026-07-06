Экс-сотруднику орловской колонии придется заплатить за утилизацию коровы

Орловский районный суд удовлетворил иск ФКУ КП №7 о возмещении материального ущерба.

Претензии предъявили бывшему заместителю начальника учреждения. Спор возник из-за гибели дойной коровы на учебно-производственном участке колонии. Животное страдало от разрыва связок тазобедренных суставов и предродового залеживания, а через две недели пало. Предполагаемая причина смерти — интоксикация.

Суд установил, что замначальника учреждения, занимавший должность начальника центра трудовой адаптации осужденных, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. Несмотря на распоряжение принять меры по реализации больного животного в случае невозможности его лечения, не предпринял своевременных действий. Договор с ООО «Агрореал» на поставку КРС изначально не предусматривал категорию «санитарный брак», а проект дополнительного соглашения был направлен на согласование лишь после того, как корова слегла. Повторно пакет документов был направлен поздно, хотя реальные меры по реализации животного можно было принять своевременно.

«По результатам служебной проверки в числе прочих установлено ненадлежащее исполнение заместителем начальника учреждения – начальника центра ФКУ КП-7 требований пунктов 82, 90 должностной инструкции, выразившееся в непринятии мер по сохранности поголовья крупного рогатого скота, гибель которого привела к негативным тенденциям в производственно-хозяйственной деятельности учреждения и непринятии соответствующих мер по предупреждению данных последствий».

Балансовая стоимость коровы составила 37 719 рублей, расходы на вывоз и утилизацию трупа — 24 960 рублей. Часть ущерба (30 000 рублей) была с капитана внутренней службы главного ветеринарного врача-государственного ветеринарного инспектора ветеринарной службы, оставшуюся сумму — 32 679 рублей — суд взыскал с экс-сотрудника.

ИА “Орелград”