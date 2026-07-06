На Орловщине насмерть разбился водитель «десятки»

Авария произошла в Урицком районе.
Как рассказали в ГАИ Орловской области, ДТП произошло накануне в 14 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Нарышкино-Парамоново».
35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21101 в сторону районного центра. Примерно на 11-м километре трассы он «допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части». Затем «Лада» съехала в левый кювет.
В результате аварии водитель скончался.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. В других авариях пострадали ещё двое человек.
ИА «Орелград»