На Орловщине насмерть разбился водитель «десятки»

6.7.2026 | 10:30 Новости, Происшествия

Авария произошла в Урицком районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в ГАИ Орловской области, ДТП произошло накануне в 14 часов 20 минут. Местом действия стала трасса «Нарышкино-Парамоново».

35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ 21101 в сторону районного центра. Примерно на 11-м километре трассы он «допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части». Затем «Лада» съехала в левый кювет.

В результате аварии водитель скончался.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 12 ДТП. В других авариях пострадали ещё двое человек.

ИА «Орелград»


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