У «Орловского полесья» теперь есть «Бурлак»

Технику для поддержки краснокнижных животных помогли купить жертвователи.

Благотворительный фонд «Созидание» передал нацпарку «Орловское полесье» тракторный прицеп «Бурлак» для подкормки зубров. Почти 700 тыс. рублей на его покупку собрали за три месяца через платформу «СберВместе».

«У сотрудников было два стареньких прицепа, которые часто ломались. Из-за этого возникали перебои с доставкой кормов, а зубры не могут оставаться голодными в зимний период, особенно малыши», – рассказала директор Благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

Новая техника вместительнее старой в три раза, что облегчит доставку сена и овса на кормовые площадки. Теперь все 933 зубра парка будут обеспечены питанием, а вскоре можно ожидать рождения тысячного теленка.

Напомним, в регионе обсуждается создание туристического проекта «ЗуброПарк» на базе «Орловского полесья» с привлечением 8 млрд рублей инвестиций. Работа по заявке о создании рекреационной особой экономической зоны стартовала в 2025 году. Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что необходимо раскрывать «скрытый потенциал» зубров.

ИА “Орелград”