Орловским фермерам обещают новые гранты

Бюджетные деньги они могут получить на развитие сельского хозяйства.

В Орловской области стартовал прием заявок на участие в конкурсного отборе, объявленном региональным департаментом сельского хозяйства. Это отбор на предоставление грантов для развития фермерских хозяйств. Заявки на участие принимаются с 6 по 30 июля 2026 года в электронном виде через систему «Электронный бюджет». Итоги будут объявлены в начале сентября текущего года. Гранты выделяются в рамках программы поддержки малого агробизнеса, которая реализуется в рамках постановления правительства Орловской области.

Последнее определяет несколько направлений субсидирования, включая гранты на развитие фермерского хозяйства и «Агромотиватор» для участников специальной военной операции. Конкурсный отбор проводит департамент сельского хозяйства региона. Подать заявку могут фермеры и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на сельских территориях или в сельских агломерациях Орловской области.

К таким территориям относятся все населенные пункты сельских поселений, города Болхов, Дмитровск, Малоархангельск и Новосиль, а также поселки Верховье, Глазуновка, Долгое, Залегощь, Колпна, Кромы, Хомутово, Знаменка, Покровское, Змиевка, Нарышкино, Хотынец и Шаблыкино. Прием документов ведется через Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявки и все необходимые документы подаются в электронной форме с использованием системы «Электронный бюджет».

Для получения гранта фермеру необходимо иметь собственные средства на реализацию проекта. Суммы гранта зависят от того, сколько собственных денег готов вложить фермер. Например, при софинансировании 10 процентов стоимости проекта размер гранта на развитие фермерского хозяйства ограничен 5 миллионами рублей. А если вложить не менее 40 процентов стоимости проекта, то размер гранта увеличивается до 30 миллионов рублей включительно.

В случае если для реализации проекта привлечен инвестиционный кредит, и такой проект предусматривает организацию содержания не менее 500 голов маточного поголовья крупного рогатого скота и не менее 2500 голов маточного поголовья овец или коз, размер гранта на развитие фермерского хозяйства может быть увеличен на 1 миллион рублей. В каждом конкретном случае величина господдержки определяется решением специально созданной комиссии.

Но в условиях проведения конкурсного отбора сказано, что размер гранта на развитие фермерского хозяйства не может быть менее 3 миллионов рублей. Если фермер представит проект меньшей стоимости, то его заявка не будет рассматриваться. В документе отмечено, что средства гранта нельзя тратить на закладку или уход за виноградниками. Приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки, за счет гранта на развитие фермерского хозяйства также не допускается.

Сделки купли-продажи с использованием средств гранта на развитие фермерского хозяйства должны совершаться между лицами, не являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 20 Налогового кодекса Российской Федерации, не объединенными родством или свойством, по безналичному расчету. Срок использования гранта ограничен 18 месяцами со дня его получения.

ИА “Орелград”