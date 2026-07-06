Орёл оказался в хвосте “отраслевого” рейтинга зарплат

Эксперты сравнили цифры за первый квартал текущего года.

Исследование провёл центр “РИА Рейтинг” и опубликовало сетевое издание РИА Новости. За основу взяли данные официальной статистики.

Специалисты изучили размеры зарплат постоянных сотрудников крупных и средних организаций по определённым сферам деятельности. Их интересовали отрасли, где занято от 3% жителей региона.

В рейтинге сравнили показатели по 100 городам России. Орёл оказался всего лишь на 74 месте. Оказалось, что в нашем городе наивысшая средняя номинальная зарплата фиксируется в сфере банковских и финансовых услуг. Она составляет 108 тысячи рублей в месяц.

При этом средняя номинальная зарплата по городу составила 71 тысячу рублей.

Первые места заняли Южно-Сахалинск, Москва и подмосковный Красногороск. В конце списка оказались Владикавказ, Магас и Элиста.

ИА “Орелград”