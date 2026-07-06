Орловца осудили за незаконный сбыт оружия

Житель Болховского района продал охотничье ружье.

Болховский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным в незаконном сбыте гражданского огнестрельного оружия. Мужчина продал охотничье двуствольное курковое ружье, не имея на это законных оснований. Еще в 2024 году он выручил за ружье 10 тысяч рублей. Однако следствия и суд посчитали, что его действия подпадают под санкции части 7 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).

Они сочли, что гражданин нарушил требования статьи 20 Федерального закона «Об оружии», которая устанавливает порядок отчуждения оружия исключительно при наличии разрешения на его хранение и ношение. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в содеянном и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. С применением статьи 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием в доход государства 5 процентов из его заработной платы. Кроме того, сумма в 10 тысяч рублей, полученная в результате продажи оружия, конфискована в доход государства.

Тем временем, в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области прошел брифинг. Заместитель начальника Центра подполковник полиции Сергей Кутепкин рассказал об итогах работы за первое полугодие 2026 года в сфере оборота гражданского оружия. По его словам, в настоящее время под контролем регионального Управления Росгвардии находятся свыше 18 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в пользовании имеется около 34 тысяч единиц оружия.

С начала года сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел провели более двух тысяч проверок условий сохранности оружия. По их результатам выявлено порядка 120 нарушений в сфере оборота оружия, аннулировано свыше 150 разрешительных документов. У граждан в этом году изъято уже 217 единиц оружия. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИА “Орелград”