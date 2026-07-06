Орловцы стали чаще вывозить животных за границу

6.7.2026 | 11:53 Закон и порядок, Новости

Количество сертификатов, которые выдаёт Россельхознадзор, выросло.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в управлении ведомства по Орловской и Курской областям.

В первой половине года в нашем регионе было оформлено 15 таких “загранпаспортов”. Из Орловской области за границу вывозили 9 кошек и 6 собак. Домашние питомцы уезжали в Абхазию и Грузию, Израиль, на Кипр, в Сербию и Турцию.

В минувшем году такое же количество животных вывозилось в период с 9 января по 13 августа. Улучшение соответствующей статистики отмечалось и по итогам первого квартала текущего года.

ИА “Орелград”


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