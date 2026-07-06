Суд взыскал с орловской гимназии №19 почти 2 млн рублей долга за коммуналку

Пенни за просрочку уже более 200 тысяч рублей.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация» к гимназии №19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова.

Предметом спора стала задолженность бюджетного учреждения за тепловую энергию, поставленную в январе–марте 2026 года. Сумма основного долга составила 1 848 599 рублей. Факт поставки подтверждается документами, подписанными ответчиком без возражений. Гимназия не представила письменного отзыва на иск и не оспорила наличие задолженности.

Также тепловики потребовал взыскать пени за просрочку платежей. Это желание признано обоснованным. Пени по текущему договору за период с 11 февраля по 16 июня 2026 года составили 206 997 рублей. Дальнейшее начисление будет осуществляться по день фактической оплаты. Также взысканы пени по предыдущему договору. Общая сумма взыскания превысила 2,5 млн рублей.

Школе придется также возместить расходы по госпошлине в размере 95 208 рублей.

Напомним, по данным самой мэрии, на начало 2026 года просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений достигла 1,35 миллиарда рублей. Особую озабоченность у чиновников вызывает рост расходов на исполнение судебных решений. За три последних года на эти цели было направлено 1,17 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июня 2026 года к счетам получателей бюджетных средств предъявлено исполнительных документов на 728,2 миллиона рублей.

ИА “Орелград”