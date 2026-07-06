Зарплата орловских «богачей» в 2,2 раза превысила доходы «бедняков»

Ситуацию на рынке труда Орловской области оценили статистики.

Орелстат опубликовал данные о состоянии рынка труда и заработной плате в регионе по итогам весенних месяцев 2026 года. По оценке ведомства, численность рабочей силы в Орловской области в марте-мае 2026 года составила 333 тысячи человек. Из них 327,2 тысячи составили люди, занятые в экономике, а 5,8 тысячи классифицируются как безработные по методологии МОТ.

Уровень безработицы, рассчитанный как доля безработных в численности рабочей силы, составил всего 1,7 процента. Официальный регистрируемый уровень безработицы при этом составляет около 0,3 процента. Уровень участия в составе рабочей силы, то есть доля экономически активного населения в общей численности, достиг 56,8 процента. Среди мужчин этот показатель заметно выше – 65 процентов, среди женщин – 50,3 процента. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составляет 55,8 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в апреле 2026 года составила 67 171 рубль, информирует также Орелстат. Этот показатель остался практически на уровне предыдущего месяца, но по сравнению с апрелем 2025 года вырос на 8 процентов. А вот реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась за год всего на 2,1 процента. Традиционно сохраняется значительная дифференциация в оплате труда по видам экономической деятельности.

Так, самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях: финансовой и страховой деятельности – 105 216 рублей; транспортировке и хранении – 82 252 рубля; обрабатывающих производствах -78 089 рублей; обеспечении электроэнергией, газом и паром – 73 626 рублей; сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 73 156 рублей; государственном управлении -72 286 рублей; сфере информации и связи – 70 493 рубля.

Средний уровень зарплат сложился в оптовой и розничной торговле (66 431 рубль) и строительстве (62 924 рубля). Ниже среднеобластного уровня оплачивается труд работников: здравоохранения и социальных услуг – 55 174 рубля; образования – 50 428 рублей; культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 49 473 рубля; гостиниц и общепита – 48 938 рублей; сферы прочих видов услуг – 46 358 рублей. Таким образом, разрыв между самой высокооплачиваемой сферой (финансы) и самой низкооплачиваемой (прочие услуги) превышает 2,2 раза.

ИА “Орелград”