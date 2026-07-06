ООО «Рейнланд» неправильно применяло пестициды на Орловщине

Признаки нарушения выявил Россельхознадзор.

Как рассказали в региональном управлении ведомства, соответствующие факты установили в ходе мониторинга системы «Сатурн» (где регистрируются соответствующие вещества).

24 июня компания обработала посевы сои в Колпнянском районе препаратом «Скутум». Однако его можно использовать только на зерновых культурах.

Действия сочли признаком нарушения федерального закона. В итоге юридическому лицу выдали предостережение о недопустимости нарушений.

Ранее сообщалось, что «Рейнланд» владеет в Колпнянском районе огромным участком земли сельскохозяйственного назначения площадью в 4 миллиона 250 тысяч 278 квадратных метров.

ИА «Орелград»