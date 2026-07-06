В Северном районе Орла перенесли возвращение горячей воды

Её дадут на несколько дней позже.

С 7 июля планируется возобновить горячее водоснабжение по адресам:

Бурова, дома со 2 по 40 по чётной стороне,

Маринченко, 1, 3, 5, 7, с 11 по 23, 31,

Металлургов, со 2 по 54 по чётной стороне,

Космонавтов, 5,

Раздольная с 43 по 88,

Родзевича-Белевича, 23,

Рощинская, с 1 по 37,

Московское шоссе, с 139 по 171.

Ранее жителей района предупреждали, что неудобства закончатся 5 июля. Причиной стали работы по монтажу железобетонного канала теплосетей на перекрёстке Бурова и Космонавтов.

Как рассказали в «РИР Энерго», их основной этап уже завершён. Однако сотрудникам компании потребовалось дополнительно подогнать стыковочные узлы, чтобы повысить герметичность соединений. В связи с этим и продлили сроки.

ИА «Орелград»