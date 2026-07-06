В Северном районе Орла перенесли возвращение горячей воды

6.7.2026 | 10:43 ЖКХ, Новости

Её дадут на несколько дней позже.

ИА “Орелград”

С 7 июля планируется возобновить горячее водоснабжение по адресам:

  • Бурова, дома со 2 по 40 по чётной стороне,
  • Маринченко, 1, 3, 5, 7, с 11 по 23, 31,
  • Металлургов, со 2 по 54 по чётной стороне,
  • Космонавтов, 5,
  • Раздольная с 43 по 88,
  • Родзевича-Белевича, 23,
  • Рощинская, с 1 по 37,
  • Московское шоссе, с 139 по 171.

Ранее жителей района предупреждали, что неудобства закончатся 5 июля. Причиной стали работы по монтажу железобетонного канала теплосетей на перекрёстке Бурова и Космонавтов.

Как рассказали в «РИР Энерго», их основной этап уже завершён. Однако сотрудникам компании потребовалось дополнительно подогнать стыковочные узлы, чтобы повысить герметичность соединений. В связи с этим и продлили сроки.

ИА «Орелград»


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