В Верховском районе суд обязал школы устранить нарушения

Прокурор добился восстановления нарушенных прав на качественное образование.

Верховский районный суд удовлетворил сразу три иска прокурора района, поданных в защиту прав несовершеннолетних. Две школы и один детский сад в течение трех месяцев должны привести свои помещения в соответствие с санитарными нормами, а именно заменить окна, покрытие полов и потолочные светильники. Подаче исков предшествовало проведение прокурорских проверок образовательных учреждений. Надзорное ведомство выявило немало нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в Туровской школе четыре окна в коридоре не соответствовали санитарным нормам.

В прокуратуре пояснили, что их конструкция не обеспечивала возможность проветривания помещений в любое время года. В МБДОУ «Детский сад №1 поселка Верховье» покрытие полов на первом этаже в средней группе имело следы износа. Наверное, в реальной жизни так и должно быть, ведь по полу ходит множество людей. Но вопрос в степени износа. Кроме того, согласно санитарным правилам, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Этот факт отметила в своем иске прокуратуры.

В Верховской средней школе № 1 нарушения оказались самыми масштабными. Прокуратура подсчитала, что в шести учебных кабинетах иностранного языка и ОБЗР, а также четырех кабинетах начальных классов в общей сложности 48 потолочных светильников не соответствовали требованиям к системе освещения. Санитарные правила предписывают использовать лампы определенных спектров светоизлучения и не допускают смешения разных типов ламп в одном помещении.

По всем фактам нарушений прокуратура вносила представления в адрес управления образования администрации Верховского района. Нарушения были признаны обоснованными, однако в добровольном порядке устранены не были. Суд встал на сторону прокурора. Он обязал каждое из учреждений в течение трех месяцев со дня вступления решений в законную силу устранить нарушения.

Так, Туровская школа должна заменить четыре окна в коридоре, детский сад № 1 – заменить покрытие полов на первом этаже в средней группе, а Верховская школа № 1 – заменить 48 потолочных светильников в шести учебных кабинетах. Кстати, представители всех трех учреждений в судебных заседаниях не возражали против удовлетворения исков прокурора. А суд со своей стороны отметил, что выявленные нарушения и непринятие мер по их устранению приводят к нарушению прав детей, находящихся в здании учреждений, на охрану жизни и здоровья.

ИА “Орелград”