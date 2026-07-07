Креативом на Орловщине займутся «культурные» студенты

ОГИК и «Деловая Россия» объединяют усилия для развития креативных индустрий.

Исполняющая обязанности ректора Орловского государственного института культуры Ирина Ефименко и председатель Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Руслан Петрищев подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в ОГИК, соглашение направлено на развитие креативных индустрий, поддержку молодежного предпринимательства и сохранение культурного наследия региона.

Стороны определили основные направления взаимодействия. В их число включены поддержка социально-культурных проектов, содействие развитию молодежного предпринимательства и креативных индустрий, а также помощь в приобретении практических навыков ведения бизнеса студентами и преподавателями вуза. Руководителей объединяет схожая позиция в отношении сохранения объектов культурного наследия.

Они уверены, что для того, чтобы памятники архитектуры жили полноценной жизнью, их недостаточно просто отреставрировать, их нужно умело вводить в экономический оборот. Объединив научно-исследовательские компетенции преподавателей ОГИК и предпринимательские, организационно-управленческие навыки «Деловой России», партнеры планируют реализовать множество интересных проектов.

Стартовой инициативой станет проект «Цифровая резьба. Избы «Бирюзового кольца». Как пояснили в ОГИК, это высокотехнологичная инициатива на стыке IT-технологий, искусствоведения и традиционного ремесла. Проект направлен на создание масштабного цифрового архива и системы физического воспроизводства уникальной домовой резьбы Орловской области в границах туристического маршрута «Бирюзовое кольцо России».

Студенты и преподаватели ОГИК станут участниками полного социально-технологического цикла сохранения культурного кода, от фотофиксации объектов деревянного зодчества до создания высокоточных 3D-моделей для последующего воспроизводства элементов декора на станках с программным управлением (ЧПУ). В учебные планы и программы производственной практики бакалавриата и магистратуры направления «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» будут внесены соответствующие изменения.

Совместная работа над этим проектом представляет собой пример воплощения в жизнь креативных индустрий, которые построены на творческой деятельности человека и современных цифровых технологиях. Напомним, ранее правительство Орловской области утвердило Стратегию развития кластера креативных индустрий на территории региона до 2030 года. В ее рамках к 2030 году планируется увеличить долю креативных индустрий в экономике региона до 6 процентов, а также повысить долю занятости в креативных профессиях до 15 процентов.

В состав кластера креативных индустрий вошли 37 участников: департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Фонд поддержки предпринимательства, Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий, ОГИК, а также индивидуальные предприниматели, самозанятые и общественные организации. Координатором кластера выступает Орловский фонд развития культуры и креативных индустрий. Кластер призван стать площадкой для объединения творческого сообщества и талантливой молодежи, создания новых бизнес-связей и формирования позитивного имиджа креативной экономики региона.

ИА “Орелград”