Незаконно уволенному проректору ОГИК должны выплатить миллион

Алла Анненкова восстановлена в должности в Орловском государственном институте культуры.

Опубликовано решение Советского районного суда по иску Аллы Анненковой к Министерству культуры Российской Федерации и Орловскому государственному институту культуры.

Женщина работала проректором института с августа 2021 года. 12 ноября 2025 года приказом Министерства культуры на нее было возложено временное исполнение обязанностей ректора. Однако 20 февраля 2026 года ее уволили, назначив нового исполняющего обязанности ректора. При этом работницу не предупредили о предстоящем увольнении, как того требует Трудовой кодекс, а с приказом о назначении нового руководителя она была ознакомлена только 24 февраля.

Кроме того, суд признал, что трудовой договор от 5 июля 2022 года, который ответчик считал срочным, фактически стал бессрочным, поскольку после истечения срока ни одна из сторон не потребовала его расторжения, а работница продолжала выполнять свои обязанности.

В период временного исполнения обязанностей ректора (с ноября 2025 по февраль 2026 года) Анненковой не производилась доплата за совмещение должностей, что также признано нарушением.

Суд решил признать увольнение незаконным и восстановить Анненкову в должности проректора, взыскать с Министерства культуры в пользу истца задолженность по доплате за совмещение — 119 480 рублей; компенсацию за неиспользованный отпуск — 11 871 рубль; заработную плату за время вынужденного прогула (112 дней) — 877 713 рублей; компенсацию морального вреда — 50 000 рублей.Общая сумма взыскания превысила 1,05 миллиона рублей.

ИА “Орелград”