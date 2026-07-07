В Орловской области создан первый реестр семейных предприятий

В него вошли восемь представителей малого и среднего предпринимательства.

В Орловской области создали давно обещанный реестр семейных предприятий. Он опубликован на официальном портале регионального правительства. В него вошли первые восемь субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующие критериям, установленным региональным законом «О развитии семейных предприятий в Орловской области». В список первых семейных предприятий вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели из разных сфер деятельности — от торговли и финансов до медицины.

Все они включены в реестр с 1 июля 2026 года. В зависимости от организационно-правовой формы предприятия соответствуют одному из трех условий признания семейным: члены одной семьи владеют более чем 50 процентами долей в уставном капитале или голосующих акций, а один из них является руководителем; не менее 50 процентов членов кооператива или крестьянско-фермерского хозяйства относятся к одной семье; не менее 50 процентов работников индивидуального предпринимателя по основному месту работы являются членами его семьи.

Включение в реестр открывает доступ к расширенным мерам государственной поддержки . Семейные предприятия могут рассчитывать на повышенное софинансирование услуг Центра «Мой бизнес» – до 85 процентов, вместо стандартных 80 процентов, на маркетинг, сертификацию, регистрацию товарных знаков, выход на маркетплейсы, юридические и бухгалтерские услуги. Также они могут получить льготные микрозаймы в размере до 5 миллионов рублей под 6 процентов годовых и поручительства по сниженной ставке в 1 процент годовых. Как отмечалось на прошедшем ранее заседании рабочей группы по реализации закона, формирование реестра является важным шагом для системной поддержки семейных компаний в регионе.

Напомним, что инициатором принятия «семейного» закона выступила президент Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалева, а законопроект в Орловском облсовете был поддержан депутатами единогласно. Ведение реестра, к слову, возложено на департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, а прием документов на включение в него производится через Торгово-промышленную палату Орловской области.

ИА “Орелград”