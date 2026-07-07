КСП проверила, куда ушли деньги на патриотическое воспитание

Анализу были подвергнуты бюджетные расходы на орловскую молодежь.

Анализ расходов, выделенных на реализацию отдельных мероприятий региональной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орловской области на 2021-2025 годы» и государственной программы Орловской области «Молодежь Орловщины», провела областная Контрольно-счетная палата.

Реализацией этих программ занимаются департамент образования и департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов. Что касается профилактики безнадзорности, то департаментом образования в проверенном периоде, то есть в 2024 году, были организованы и проведены 12 мероприятий. Из них шесть мероприятий были проведены в рамках основной деятельности подведомственных департаменту учреждений.

Целями программы «Молодежь Орловщины» определены: воспитание патриотичной и социально ответственной личности путем вовлечения молодых людей в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание; увеличение количества граждан в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях профилактической направленности.

Одно из мероприятий региональной программы, направленное на профилактику деструктивного поведения молодежи и принятие мер по противодействию распространению алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде, включено также в комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». КСП установила, что расходы на выполнение мероприятий государственной программы «Молодежь Орловщины» в 2024 году составили всего 86,3 процента от утвержденных изначально ассигнований.

При этом 88,7 процента освоенных средств были потрачены на содержание учреждений, подведомственных департаменту молодежной политики. Так, на содержание автономного учреждения Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57» было потрачено 39,3 процента выделенных средства, бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет» – 26,8 процента, автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области» – 22,6 процента.

ИА “Орелград”