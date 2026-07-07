В Орле открыли памятный знак в честь супругов Романовых

7.7.2026 | 17:21 Важное, История, Новости, Общество

Он размещён на Привокзальной улице на территории Иверской церкви.

Фото: Орловская митрополия

Монумент будет напоминать о великом князе Сергее Александровиче и великой княгине Елизавете Фёдоровне, близких родственниках последнего российского императора. Оба они окончили свою жизнь трагически, хотя в разные годы и при разных обстоятельствах. В 1992 году Русская Православная Церковь признала Елизавету Романову святой.

В открытии приняли участие гости из столицы – глава Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество», экс-председатель федерального правительства Сергей Степашин и руководитель Российского союза товаропроизводителей Олег Сосковец.

Также на открытии присутствовали сенатор Вадим Соколов, митрополит Орловский и Болховский Тихон, исполняющий обязанности ректора ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов и другие почётные гости.

Фото: Орловская митрополия
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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