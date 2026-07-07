В Орле суд запретил продажу снюсов через интернет

Подозрительный сайт выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Советский районный суд областной столицы изучил исковые требования Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Ведомство просило о признании информации о дистанционной продаже никотинсодержащей продукции запрещенной к распространению на территории России. В основу иска легли материала мониторинга, проведенного специалистами ведомства в Сети. Они выявили интернет-магазин, предлагающий к покупке снюсы и электронные сигареты.

Из иска следовало, что доступ к сомнительному ресурсу был свободным. Регистрация пользователей не требовалась, информация распространялась бесплатно и без ограничений. Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием признать эту информацию запрещенной и ограничить доступ к ресурсу. Суд установил, что размещение на сайте предложений о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции противоречит Федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Законодательство запрещает розничную торговлю такой продукцией дистанционным способом, а также оптовую и розничную продажу снюсов и пищевой никотиносодержащей продукции. Кроме того, распространение подобной информации нарушает законодательство о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. А информация, побуждающая к употреблению табачных изделий и никотинсодержащей продукции, запрещена для распространения среди несовершеннолетних.

В результате суд исковые требования удовлетворил. Он признал информацию о продаже снюсов и электронных сигарет через указанный интернет-магазин запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. В решении подчеркнуто, что оно подлежит немедленному исполнению. Его уже направили в Роскомнадзор для включения сайта в Единый реестр запрещенной информации.

ИА “Орелград”