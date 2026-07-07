На Орловщине открылся новый магазин «ОКОЛО»

Торговая точка заработала в Залегощи.

Новый модельный магазин открыт в рамках проекта «КООП ОКОЛО». Он реализуется силами Центросоюза России и федеральной торговой сети Х5.

Суть новации состоит в том, чтобы развивать сельские и районные кооперативные магазины, дополняя их возможностями крупной торговой сети (включая технологии, логистику и ассортимент). Предполагается, что в таких магазинах товары местных производителей дополнит продукция федеральных поставщиков, причём по специальным, более доступным ценам.

Такой обновлённый магазин уже работает в Залегощенском районе в селе Архангельском. Теперь новый модельный магазин сети открылся и в самом райцентре. В связи с этим в Залегощь приехали исполнительный директор Центра проектов Центросоюза России Михаил Захаров и председатель правления потребительского общества «Центрокооп» Наталья Лабанова.

Открытие приурочили к Международному дню кооперативов и к очередной годовщине основания Орловского облпотребсоюза.

ИА «Орелград»