На Орловщине открылся новый магазин «ОКОЛО»

7.7.2026 | 12:25 Новости, Экономика

Торговая точка заработала в Залегощи.

Фото: rus.coop

Новый модельный магазин открыт в рамках проекта «КООП ОКОЛО». Он реализуется силами Центросоюза России и федеральной торговой сети Х5.

Суть новации состоит в том, чтобы развивать сельские и районные кооперативные магазины, дополняя их возможностями крупной торговой сети (включая технологии, логистику и ассортимент). Предполагается, что в таких магазинах товары местных производителей дополнит продукция федеральных поставщиков, причём по специальным, более доступным ценам.

Такой обновлённый магазин уже работает в Залегощенском районе в селе Архангельском. Теперь новый модельный магазин сети открылся и в самом райцентре. В связи с этим в Залегощь приехали исполнительный директор Центра проектов Центросоюза России Михаил Захаров и председатель правления потребительского общества «Центрокооп» Наталья Лабанова.

Открытие приурочили к Международному дню кооперативов и к очередной годовщине основания Орловского облпотребсоюза.

ИА «Орелград»


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