В Ливнах состоится фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности

Мероприятие проводится не первый год.

Хотя праздник отмечается завтра, 8 июля, фестиваль назначен на 12 число, воскресенье.

Мероприятие пройдёт под официальным названием «Мы — семья». В 15 часов в городском парке культуры и отдыха ливенцев начнут развлекать аниматоры и ростовые куклы. Взрослым и детям предложат различные зрелища и активности – шоу мыльных пузырей, пенное шоу, аттракционы, разнообразные мастер-классы и многое другое. Будут работать фотозоны. Также все желающие смогут подкрепиться в полевой кухне.

В 17:00 уже на площади Победы будет отслужен молебен о благополучии семьи. Здесь же состоится награждение многодетных «ячеек общества». Запланировано выступление артистов эстрады. Для ливенцев споют Анастасия Спиридонова, Лена Василёк, Виктор Сорокин и Олег Шаумаров.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»