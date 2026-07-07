Орловчанка отдала более 900 тысяч за код для «домофона»

Женщина лишилась крупной суммы, которую на нее оформили в кредит.

Орловский районный суд удовлетворил иск местной жительницы к банку о признании двух кредитных договоров недействительными. Местная жительница пыталась доказать, что ее обманули неизвестные лица, которые сумели заключить договоры от ее имени и без ее ведома. Иными словами, она стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Как установил суд, сначала ей позвонил неизвестный, представившийся специалистом по замене домофона.

Он убедил женщину, что для проведения работ необходимо сообщить код, поступивший на ее номер телефона, утверждая, что эти данные предоставила управляющая компания. Ничего не подозревая, орловчанка продиктовала код. После этого мошенники выгрузили все ее персональные данные с портала «Госуслуги» и оформили от ее имени доверенность на постороннее лицо, которая давала право распоряжаться всеми банковскими счетами женщины. Доверенность была подписана электронной подписью, которой у истца никогда не было.

Как сообщили в пресс-службе Орловского районного суда, срок действия этого «документа» составлял три года. В результате в декабре 2025 года неустановленные лица оформили на имя потерпевшей два кредита на суммы 650 тысяч и 255 тысяч рублей. Деньги женщина не получала, договоры не подписывала и даже не знала об их существовании до момента, когда банк начал требовать погашения задолженности. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По факту ее обращения была проведена проверка, итогом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве. В его рамках данная гражданка признана потерпевшей. В судебном заседании было установлено, что банк не предпринял необходимых мер предосторожности и не убедился в том, что намерение заключить кредитные договоры исходит именно от истицы. Суд признал оба кредитных договора недействительными и удовлетворил исковые требования полностью. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”