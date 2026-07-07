Спрос на «семейную» ипотеку в июне резко вырос

Ажиотаж был вызван ожиданиями изменений условий.

В июне объем выданных кредитов по программе «Семейная ипотека» в ВТБ увеличился более чем на 75% по сравнению с маем, а число сделок — на 65%. Банк заключил около 2,8 тыс. договоров почти на 20 млрд рублей. Доля этой госпрограммы достигла 38% от всех ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активно кредиты оформляли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также Татарстана.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, ажиотаж был вызван ожиданиями изменений условий программы, однако в итоге они остались прежними. В связи с этим в июле–августе рынок, вероятно, стабилизируется, а новый всплеск спроса возможен осенью, когда вновь начнутся обсуждения возможных поправок.

Параллельно продолжил расти интерес и к рыночной ипотеке. По прогнозам банка, во втором полугодии ее доля будет стабильно превышать 50%.

«Устойчивый рост спроса на рыночные продукты – более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по «семейной» программе. Доля рыночных кредитов с конца прошлого года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле–мае, – подчеркнул Алексей Охорзин. – Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%»

ИА “Орелград”