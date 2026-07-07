Реабилитационный центр в Орле попался на нарушениях

Прокуратура через суд обязала организацию устранить более 30 нарушений пожарной безопасности.

Железнодорожный районный суд Орла удовлетворил иск прокурора к компании «Восстановление» об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Организация, предоставляющая социальные услуги с проживанием людей, допустила более трех десятков нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно открытым данным, основным видом деятельности компании с таким названием является «Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая».

На практике это означает, что компания работает как реабилитационный центр. Она помогает людям, в том числе страдающим от зависимостей. В центре делают акцент на комплексном подходе, подбирают индивидуальную программу, оказывают психологическую поддержку и помогают с социальной адаптацией. Однако прокурорская проверка, проведенная совместно со специалистами МЧС, выявила в здании, где располагается организация, нарушения противопожарных норм.

Среди наиболее серьезных недостатков в материалах дела указано использование огнетушителя с истекшим сроком годности, отсутствие речевых пожарных оповещателей и аварийного освещения на путях эвакуации. Ширина лестничных маршей оказалась менее1,2 метра, что меньше нормы, и ширина эвакуационного выхода составила всего0,83 метравместо требуемых 1,2 метра. При этом на третьем этаже здания размещено 59 спальных мест, откуда в случае пожара требуется эвакуация.

Также установлено, что помещения третьего этажа не оборудованы вторым эвакуационным выходом, а эвакуационные выходы на втором этаже не рассредоточены в соответствии с нормами. В наружной стене лестничной клетки отсутствуют окна, открывающиеся изнутри без ключа, а несущие металлические конструкции балконных помещений не защищены огнезащитным составом.

Кроме того, суд установил, что здание эксплуатируется с нарушением функционального назначения. Согласно выписке из ЕГРН, оно числится как нежилое, однако фактически в нем организовано временное проживание людей. В здании не составлена декларация пожарной безопасности, отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, а руководитель организации не прошел обучение по программам противопожарного инструктажа.

В числе других нарушений: использование отделочных материалов с неизвестными показателями пожарной опасности на путях эвакуации, размещение встроенных котельных под жилыми помещениями, отсутствие противопожарного водопровода, непроведение тренировок по эвакуации и неисполнение многих других требований. Суд обязал компанию в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить все выявленные нарушения. Но решение еще может быть обжаловано в установленном порядке.

ИА “Орелград”