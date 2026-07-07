Родителям погибшего участника СВО пришлось добиваться выплаты

Соответствующий иск подала орловская прокуратура.

Известно, что обращение поступило в подразделение надзорного ведомства по Покровскому району. Родители погибшего орловца хотели получить выплату, предусмотренную региональным законодательством в таких случаях. Её размер составлял один миллион рублей.

Прокуратура установила, что граждане имели такое право, но не смогли осуществить его «в нарушение действующего законодательства». Ведомство подало иск в суд.

После этого членам семьи покойного участника специальной военной операции перечислили положенные денежные средства.

ИА «Орелград»