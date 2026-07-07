Орловский губернатор встретился с хоккеистом Александром Никишиным

Недавно спортсмен стал обладателем ещё одной престижной награды — Кубка Стэнли.

Никишин, уроженец Орла, завоевал кубок, выступая в составе команды «Каролина Харрикейнз». Также он выступал за московский «Спартак» и петербурский «СКА». Кроме того, в 2022 году Никишин вошёл в состав национальной сборной России по хоккею, которая выступала на Олимпиаде и заняла там второе место.

Встреча состоялась в здании Администрации Орловской области. «Рады видеть в Орле столь именитого спортсмена… Кадры куются не только в столице, они растут и на периферии», – отметил губернатор.

Одной из тем разговора стало дальнейшее развитие хоккея в нашем регионе.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»