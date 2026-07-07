Орловский губернатор встретился с хоккеистом Александром Никишиным

7.7.2026 | 10:33 Новости, Спорт

Недавно спортсмен стал обладателем ещё одной престижной награды — Кубка Стэнли.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Никишин, уроженец Орла, завоевал кубок, выступая в составе команды «Каролина Харрикейнз». Также он выступал за московский «Спартак» и петербурский «СКА». Кроме того, в 2022 году Никишин вошёл в состав национальной сборной России по хоккею, которая выступала на Олимпиаде и заняла там второе место.

Встреча состоялась в здании Администрации Орловской области. «Рады видеть в Орле столь именитого спортсмена… Кадры куются не только в столице, они растут и на периферии», – отметил губернатор.

Одной из тем разговора стало дальнейшее развитие хоккея в нашем регионе.

Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU