В мэрии Орла определились с ремонтом фонтана

7.7.2026 | 10:50 ЖКХ, Новости

Фонтан на площади Содружества не работает с 2025 года.

Фото: vk.com/oreladm

Вопрос подняли в соцсетях в комментариях к очередному эфиру губернатора Андрея Клычкова. На вопрос одного из пользователей ответил мэр Орла Юрий Парахин.

«Фонтан на площади Содружества планируется в ремонт, к сожалению, только на следующий год», – пояснил градоначальник.

Напомним, фонтан торжественно открыли в 2019 году. Однако он начал выходить из строя, а в 2025 перестал работать вовсе.

В этом году в мае представители мэрии рассказывали, что причины неисправности фонтана установлены, и горадминистрация ищет источники финансирования ремонта.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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