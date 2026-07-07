В мэрии Орла определились с ремонтом фонтана

Фонтан на площади Содружества не работает с 2025 года.

Вопрос подняли в соцсетях в комментариях к очередному эфиру губернатора Андрея Клычкова. На вопрос одного из пользователей ответил мэр Орла Юрий Парахин.

«Фонтан на площади Содружества планируется в ремонт, к сожалению, только на следующий год», – пояснил градоначальник.

Напомним, фонтан торжественно открыли в 2019 году. Однако он начал выходить из строя, а в 2025 перестал работать вовсе.

В этом году в мае представители мэрии рассказывали, что причины неисправности фонтана установлены, и горадминистрация ищет источники финансирования ремонта.

ИА «Орелград»