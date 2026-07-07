В Орле организация задолжала работникам около 15 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, организация занимается производством электрощитового оборудования. Долги по зарплате (около 15 миллионов рублей) сформировались в период в период с апреля 2025 по июнь 2026. Свои деньги не получил 61 человек.

Известно, что делом занимается подразделение Следственного комитета по Железнодорожному району Орла.

Ранее прокуратура добилась, чтобы предприятие погасило долги по заработной плате на сумму пять миллионов рублей. Также известно, что юрлицо привлечено и к административной ответственности.

ИА «Орелград»