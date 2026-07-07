Осужденный орловец ушел в запой вместо поликлиники

Суд заменил ему принудительные работы на реальный срок.

Орловский областной суд оставил без изменения постановление Заводского районного суда, которым жителю Орла не отбытая часть наказания в виде принудительных работ была заменена на лишение свободы. Причиной стало употребление алкоголя в рабочее время. Примечательны обстоятельства совершенного проступка. Ранее по приговору Орловского районного суда данный гражданин был приговорен к 5 месяцам принудительных работ с удержанием 5 процентов из его заработной платы.

Поясним, что в январе 2026 года он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата алиментов). После вступления приговора в законную силу орловец, как и было предписано ему судом, прибыл в исправительный центр (УФИЦ), где ему разъяснили правила внутреннего распорядка.

В начале апреля 2026 года ему разрешили покинуть территорию учреждения до 15 часов, для посещения поликлиники. Однако в установленный срок он в учреждение не вернулся. Сотрудники УФИЦ сумели до него дозвониться, но в ответ услышали несвязную речь. Тогда они отправились в поликлинику, но осужденного там не нашли. В конце концов, сотрудники исправительного центра обнаружили пропавшего по месту его жительства, причем у него имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в Орловский наркологический диспансер, где медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения. Сам осужденный в объяснении тоже признал, что употребил алкоголь. Уже на следующий день постановлением начальника исправительного центра «беглец» был признан злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ. В соответствии с законом злостным нарушением является употребление спиртных напитков.

Затем начальник УФИЦ обратился в суд с представлением о замене орловцу не отбытой части наказания на лишение свободы. Суд первой инстанции удовлетворил представление, заменив принудительные работы на 2 месяца 29 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Его защитник обжаловал это решение в облсуд, указав на «однократность нарушения и отсутствие систематического характера, а также на состояние здоровья подзащитного».

Однако областной суд, проверив материалы дела, не нашел оснований для отмены постановления. Суд апелляционной инстанции отметил, что закон не требует систематичности нарушений. Достаточно одного злостного нарушения, чтобы заменить принудительные работы на лишение свободы. Состояние здоровья осужденного, как установлено медицинским заключением, не препятствует отбыванию им наказания в колонии. Апелляционное определение уже вступило в законную силу.

ИА “Орелград”