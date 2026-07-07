В Орле устроят фотосушку

Дом Леонида Андреева приглашает на интересные мероприятия.

В июле Дом Леонида Андреева в Орле приготовил для жителей и гостей города два необычных и бесплатных события. Гостей ждут встреча с фотографией в формате «сушка» и литературно-музыкальная композиция, посвященная судьбе сына писателя, философа и поэта Даниила Андреева. Первое из мероприятий представляет собой литературно-музыкальную композицию «Плаванье к Небесному Кремлю». Оно пройдет 8 июля в 14:00 в Доме Андреева.

Как сообщили организаторы, литературно-музыкальная композиция, приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Гости познакомятся с историей знакомства и любви философа и поэта Даниила Леонидовича Андреева, сына известного орловского писателя, и его жены Аллы Александровны. Вход на мероприятие бесплатный.

В том же музее 11 июля в 14:00 откроется необычная фотовыставка в формате «сушка». В музее пояснили, что речь идет о проекте, в котором каждый желающий может принести свои распечатанные снимки, форматом не меньше А4, развесить их на веревке с помощью прищепок и таким образом обменяться продуктами своего фотохудожественного творчества с другими участниками. Тема фотографий не ограничена, но приветствуются городские пейзажи и природа. На обороте снимка можно оставить свои контакты и пожелания будущему владельцу.

Проголосовать за понравившиеся работы можно будет с помощью стикеров, которые организаторы выдадут гостям мероприятия на месте. Авторы лучших снимков получат памятные сувениры. В программу мероприятия также включен мастер-класс от орловских фотографов. Особым «гостем» выставки станут автохромы Леонида Андреева, цветные фотографии, сделанные писателем по уникальной технологии начала XX века.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”