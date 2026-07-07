Суд признал недействительными сделки с участком в Орловском округе

«Фудситико» незаконно передал в субаренду надел на Ливенской.

Орловский районный суд удовлетворил иск прокурора, действовавшего в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования, о признании недействительными сделок с земельным участком в поселке Куликовский.

Как установлено в суде, в 2023 году администрация провела аукцион на право аренды участка площадью более 4,5 га, победителем которого стало ООО «Фудситико». Вскоре после заключения договора аренды общество переуступило свои права Пчельникову А.В. за 100 тысяч рублей. Тот возвел на участке строение площадью около 30 кв. м, зарегистрировал на него право собственности, после чего администрация продала ему землю без торгов по льготной цене — порядка 4,3 млн рублей (60% от кадастровой стоимости).

Прокуратура указала, что уступка прав аренды была произведена в нарушение законодательного запрета, поскольку договор заключался по итогам торгов, а победитель аукциона не вправе переуступать права по такому договору. Следовательно, и последующий договор купли-продажи также является ничтожным. Кроме того, площадь проданного участка в сотни раз превышала площадь построенного объекта, что нарушило установленный порядок предоставления земли в собственность.

Суд согласился с доводами прокурора. Решением суда признаны недействительными соглашение об уступке прав аренды и договор купли-продажи участка. Право собственности Пчельникова на землю и строение прекращено. Участок возвращен в муниципальную собственность с восстановлением права аренды за ООО «Фудситико». Администрация обязана вернуть Пчельникову более 4,3 млн рублей, а ООО «Фудситико» — 100 тысяч рублей. Сам Пчельников обязан снести возведенную постройку и привести участок в первоначальное состояние в месячный срок.

Решение может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”