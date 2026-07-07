У социального кластера появилась новая стратегия

Областные власти обновили условия поддержки.

Правительство Орловской области заново утвердило Стратегию развития кластера социального предпринимательства на территории региона на период до 2030 года. Новый документ пришел на смену аналогичному постановлению, принятому правительством региона в 2023 году. Кластер объединяет предпринимателей, которые решают общественно значимые проблемы и работают с социально уязвимыми категориями граждан. Среди них есть инвалиды, многодетные и одинокие родители, пенсионеры, выпускники детских домов, участники СВО и ветераны боевых действий, люди, освобожденные из мест лишения свободы, и другие.

В настоящее время в регионе действует 42 социальных предприятия (10 юридических лиц и 32 индивидуальных предпринимателя), 40 из которых относятся к категории микропредприятий. Большинство из них сосредоточены в областном центре и крупных городах. Так, в Орле их 26, во Мценске – 3, в Ливнах – 1. При этом в 18 муниципальных районах социальных предприятий пока нет. Обновленная Стратегия ставит перед участниками амбициозные цели.

Так, к 2030 году планируется увеличить количество социальных предприятий в регионе до 50, обеспечить ежегодный прирост объема реализуемых услуг на 10 процентов, а также привлечь в социальное предпринимательство до 12 миллионов рублей инвестиций. Одними из главных зада станут создание коммуникационной площадки для обмена опытом, продвижение товаров и услуг социальных предприятий, увеличение числа занятых в этой сфере и развитие системы подготовки кадров.

Напомним, что участниками кластера также являются региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Фонд поддержки предпринимательства, АНО поддержки социальных проектов «Лаборатория социального развития», Орловский государственный институт культуры и Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС. Бизнес-сообщество представлено индивидуальными предпринимателями и обществами с ограниченной ответственностью, работающими в сферах образования, медицины, реабилитации, спорта и социальных услуг.

Среди приоритетных направлений новой Стратегии выделяются развитие кадрового потенциала через модель «кадрового инкубатора», создание пансионов для пожилых людей, медицинская реабилитация участников боевых действий, открытие групп кратковременного пребывания детей в сельских поселениях, дополнительное образование детей и социальный туризм. Особое место будет отведено развитию партнерских связей с другими регионами Центрального федерального округа: Липецкой, Тульской, Курской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Реализация Стратегии запланирована в несколько этапов до 2030 года. На первом этапе, уже в 2026 году, будет сформирован перечень приоритетных проектов и определены ключевые направления поддержки на будущие годы. В 2027 году начнется активная работа по привлечению инвестиций, заключению соглашений с учебными заведениями о подготовке кадров и запуску совместных проектов. К 2030 году планируется запустить филиалы успешных социальных центров в малых городах региона.

Кстати, для участников кластера предусмотрены различные меры поддержки: консультационные и маркетинговые услуги на условиях софинансирования, льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей, поручительства по кредитам до 70 процентов от суммы, помощь в сертификации продукции, выходе на маркетплейсы и регистрации товарных знаков. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

ИА “Орелград”