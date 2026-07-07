У социального кластера появилась новая стратегия

7.7.2026 | 7:31 Важное, Новости, Общество

Областные власти обновили условия поддержки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Правительство Орловской области заново утвердило Стратегию развития кластера социального предпринимательства на территории региона на период до 2030 года. Новый документ пришел на смену аналогичному постановлению, принятому правительством региона в 2023 году. Кластер объединяет предпринимателей, которые решают общественно значимые проблемы и работают с социально уязвимыми категориями граждан. Среди них есть инвалиды, многодетные и одинокие родители, пенсионеры, выпускники детских домов, участники СВО и ветераны боевых действий, люди, освобожденные из мест лишения свободы, и другие.

В настоящее время в регионе действует 42 социальных предприятия (10 юридических лиц и 32 индивидуальных предпринимателя), 40 из которых относятся к категории микропредприятий. Большинство из них сосредоточены в областном центре и крупных городах. Так, в Орле их 26, во Мценске – 3, в Ливнах – 1. При этом в 18 муниципальных районах социальных предприятий пока нет. Обновленная Стратегия ставит перед участниками амбициозные цели.

Так, к 2030 году планируется увеличить количество социальных предприятий в регионе до 50, обеспечить ежегодный прирост объема реализуемых услуг на 10 процентов, а также привлечь в социальное предпринимательство до 12 миллионов рублей инвестиций. Одними из главных зада станут создание коммуникационной площадки для обмена опытом, продвижение товаров и услуг социальных предприятий, увеличение числа занятых в этой сфере и развитие системы подготовки кадров.

Напомним, что участниками кластера также являются региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, Фонд поддержки предпринимательства, АНО поддержки социальных проектов «Лаборатория социального развития», Орловский государственный институт культуры и Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС. Бизнес-сообщество представлено индивидуальными предпринимателями и обществами с ограниченной ответственностью, работающими в сферах образования, медицины, реабилитации, спорта и социальных услуг.

Среди приоритетных направлений новой Стратегии выделяются развитие кадрового потенциала через модель «кадрового инкубатора», создание пансионов для пожилых людей, медицинская реабилитация участников боевых действий, открытие групп кратковременного пребывания детей в сельских поселениях, дополнительное образование детей и социальный туризм. Особое место будет отведено развитию партнерских связей с другими регионами Центрального федерального округа: Липецкой, Тульской, Курской, Тверской, Ярославской, Владимирской и Московской областями.

Реализация Стратегии запланирована в несколько этапов до 2030 года. На первом этапе, уже в 2026 году, будет сформирован перечень приоритетных проектов и определены ключевые направления поддержки на будущие годы. В 2027 году начнется активная работа по привлечению инвестиций, заключению соглашений с учебными заведениями о подготовке кадров и запуску совместных проектов. К 2030 году планируется запустить филиалы успешных социальных центров в малых городах региона.

Кстати, для участников кластера предусмотрены различные меры поддержки: консультационные и маркетинговые услуги на условиях софинансирования, льготные микрозаймы до 5 миллионов рублей, поручительства по кредитам до 70 процентов от суммы, помощь в сертификации продукции, выходе на маркетплейсы и регистрации товарных знаков. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2026 год

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