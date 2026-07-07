Суд взыскал с супругов 388 тысяч рублей за ДТП с автобусом

Ливенский районный суд удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс».

Как следует из материалов дела, иск был подан к супругам из Орловской области, чей автомобиль не без их участия поучаствовал в дорожно-транспортном происшествии. Взыскание произведено в равных долях с водителя и собственницы транспортного средства, поскольку на момент аварии гражданская ответственность владельца застрахована не была. Судя по решению суда, ДТП произошло в Ливенском районе. Водитель автомобиля «Skoda Octavia», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автобусу ЛИАЗ, принадлежащему ГУП «Мосгортранс», и совершил с ним столкновение.

Виновник аварии был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. В результате столкновения автобус получил механические повреждения. Стоимость восстановительного ремонта, согласно расчету истца, составила 388,4 тысячи рублей без учета износа. Однако страховая компания отказала в выплате, поскольку у виновника аварии, то есть водителя иномарки, не было оформленного полиса ОСАГО.

Истец обратился в суд с требованием о возмещении ущерба. В ходе разбирательства было установлено, что легковой автомобиль принадлежит супруге водителя, которая не оформила обязательную страховку гражданской ответственности. При этом она, с точки зрения закона, «допустила к управлению автомобилем лицо, которое не имело права управлять им без страхового полиса».

Суд пришел к выводу, что собственник транспортного средства несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и отвечает за вред, причиненный источником повышенной опасности. Если, конечно, он не докажет, что «автомобиль выбыл из его обладания в результате противоправных действий». Но в данном случае таких доказательств представлено не было. Суд также учел, что эксплуатация транспортного средства без оформленного полиса ОСАГО запрещена законодательством.

Нарушение этой обязанности собственником влечет за собой солидарную или долевую ответственность за причиненный ущерб, следует из решения по этому гражданскому делу. В итоге суд взыскал с обоих супругов, водителя и реальной хозяйки иномарки, в равных долях указанные в иске 388,4 тысячи рублей в счет возмещения ущерба. Также супругов обязали выплатить более 12 тысяч рублей в качестве компенсации судебных расходов. Решение было принято в заочной форме, супруги вправе его обжаловать в установленном порядке.

ИА “Орелград”