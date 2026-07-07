В Орёл прибыл Сергей Степашин

7.7.2026 | 13:36 Важное, Новости, Общество

Экс-глава федерального правительства посещает наш регион с рабочими целями.

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

В настоящий момент Степашин является главой Императорского православного палестинского общества.

Государственный деятель приехал в Орёл на поезде. После прибытия Сергей Степашин возложил цветы к мемориальной доске, установленной на здании вокзала — в честь руководителей и почётных членов данной организации.

Напомним, сегодня в Орле открывают памятник супругам Романовым – великому князю Сергею Александровичу и великой княгине Елизавете Фёдоровне.

ИА «Орелград»


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